Hvad mener Gitte Seeberg om registreringsafgiften ?

Direktør for autobranchen, Gitte Seeberg, opfordrede tidligere på ugen til ophør af debatten om registreringsafgiften. Opfordringen kom efter, at det er kommet frem, at det ifølge Finansministeriet er så godt som gratis at reducere registreringsafgiften. En reduktion af den høje registreringsafgift fra 150 til 85 pct. indebærer alene et provenutab på 0,1 mia. kr. ifølge et nyt svar fra Finansministeriet. Politikernes frie råderum på den kommende finanslov udgør 5 mia. kr. Dvs. for 2 pct. af råderummet kan registreringsafgiften sænkes fra 150 til 85 pct.

Jeg undrer mig over Gitte Seebergs reaktion på udmeldingen. Jeg havde forventet, at hun ville komme med en melding om, at det ikke giver mening at opretholde en skattesats på 150 pct., når den praktisk taget ikke indbringer noget provenu. Gitte Seebergs argument for at debatten skal forstumme er, at debat om lavere registreringsafgift kan få danskere til at udskyde deres bilkøb. Det er en ret snæver betragtning. Vismændene har i deres seneste miljø-rapport vist, at den samlede bilbeskatning på 32 mia. kr. (registreringsafgift, ejerafgift, benzinafgift) ligger langt over de eksterne omkostninger ved bilkørsel (CO2-udledning, forurening, støj mv.). For benzin-biler ligger skatteniveauet 120 pct. over de eksterne omkostninger. Der ligger derfor en stor samfundsøkonomisk gevinst ved at sænke registreringsafgiften. En total fjernelse af registreringsafgiften (svarende til svenske tilstande) koster statskassen 8 mia. kr. og beskæftigelsen vokser med ca. 6.000 personer. Råderummet udgør 27 mia. kr. frem til 2025. Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det oplagt at øremærke knap 1/3 af råderummet til en afvikling af registreringsafgiften. Registreringsafgiften er en af de mest samfundsøkonomisk forvridende skatter.

Gitte Seebergs udmelding minder mig om en debat jeg havde med Mogens Lykketoft for ca. 10 år siden. Her gjorde jeg opmærksom på, at der var et betydeligt samspilsproblem i pensionssystemet, og at det for LO-arbejderen var Ebberød Bank at spare op til pension. Mogens Lykketoft gav mig ret, men opfordrede mig kraftigt til at stoppe med at sige det, fordi det ville rokke ved opbakningen til arbejdsmarkedspensionerne. Heldigvis fik bl.a. CEPOS sat samspilsproblemet på dagsordenen, og der er nu gjort noget ved det (om end man ikke er kommet helt i mål endnu). Det er vigtigt, at man ikke skjuler og gemmer store samfundsmæssige problemer for at beskytte meget snævre særinteresser.

Selv om Gitte Seeberg måske ville ønske det modsatte, så er analyserne ”ude”, og min klare vurdering er, at debatten om lavere registreringsafgift er kommet for at blive. En debat der ikke er sat af autobranchen men af bl.a. vismændene, CEPOS og Finansministeriet. Så længe registreringsafgiften er så høj, at den giver et stort samfundsøkonomisk tab og nedsættelser er stort set gratis, vil debatten om lavere registreringsafgift fortsætte.

For mig at se har Gitte Seeberg og autobranchen særdeles gode argumenter for lavere registreringsafgift. Jeg har svært ved at få øje på en anden interesseorganisation, der har fået foræret så gode argumenter i samfundsdebatten. I den forbindelse vil jeg spørge Gitte Seeberg: Hvad er dine konkrete ønsker for den danske bilbeskatning?