Næsten gratis for staten at sænke registreringsafgift fra 150 til 85 pct. – selvpineri hvis det ikke sker

Finansministeriet har regnet i næsten et år for at opgøre, hvad det koster at sænke registreringsafgiften. Det opsigtsvækkende resultat er, at det er blevet særdeles billigt at få skåret ”ekstra-skatten” på biler helt væk. Registreringsafgiften forhøjes fra 85 til 150 pct., når bilens værdi runder 185.100 kr. Hvis de 150 pct. reduceres til 85 pct., udgør bortfaldet af skatteprovenu blot 0,1 mia. kr. Det er et meget lille greb i lommen for finansministeren. Alene på næste års finanslov for 2019 har han et frit råderum på ca. 5 mia. kr. En sænkning af registreringsafgiften til 85 pct. vil blot lægge beslag på ca. 2 pct. (!) af næste års råderum på de offentlige finanser. Og frem mod 2025 er der et råderum på 27 mia. kr. Det vil være tæt på selvpineri, hvis man ikke får sænket den høje registreringsafgift fra 150 pct. til 85 pct. I Sverige har man ingen registreringsafgift (den er 0 pct.). Hvorfor skal vi så have en på 150 pct.?

En reduktion af den høje registreringsafgift fra 150 pct. til 85 pct. vil medføre mere velfærd for mange danskere, fordi mange flere får råd til en bedre bil. Derudover vil det øge arbejdsudbuddet, fordi den lavere afgift gør det mere attraktivt at arbejde ekstra. Det vil løfte BNP med ca. ½ mia. kr. Vismændene har understreget, at registreringsafgiften er meget forvridende. Og de har konkluderet, at bilbeskatningen er højere end hvad de negative eksterne effekter kan begrunde (forurening, trængsel mv.). Den høje registreringsafgift giver ikke økonomisk mening – ej heller for statsfinanserne.

Når det er så ”billigt” at indføre en flad registreringsafgift på 85 pct., skyldes det bl.a., at den seneste reform af bilbeskatningen øger det såkaldte skalaknæk – topskattegrænsen for biler – fra 106.600 kr. til 185.100 kr. Desuden har lettelsen i den høje registreringsafgift store adfærdseffekter. Dels vil den lavere afgift medføre, at danskerne vil købe bedre og dyrere biler (regnet før afgift). Og da afgiften på 85 pct. forsat er høj, vil det sende skatteprovenu tilbage i statskassen. Endvidere vil der komme ekstra provenu fra brændstofs- og ejerafgifter. Desuden er der en positiv beskæftigelseseffekt, som også sender flere penge i statskassen. Adfærdseffekter og tilbageløb indebærer, at det umiddelbare provenutab reduceres fra 0,5 til 0,1 mia. kr. Det er en meget høj selvfinansieringsgrad.

En total afskaffelse af registreringsafgiften vil indebære et provenutab på ca. 8 mia. kr. Det vil også være overkommeligt, når man tænker på, at der er et råderum på 27 mia. kr. frem til 2025. Som nævnt har bl.a. Sverige ikke en registreringsafgift. En fjernelse af registreringsafgiften vil øge beskæftigelsen med ca. 5.600 personer og øge BNP med ca. 6½ mia. kr.