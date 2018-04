Den danske arveafgift er en trippel-beskatning – I Sverige er den afskaffet

LA har i påsken anbefalet en lempelse af den danske arveafgift. Andre lande som f.eks. Sverige har helt afskaffet arveafgiften. Det er godt, hvis arveafgiften bliver lettet. VLAK har lempet arvebeskatningen af familieejede virksomheder, så den reduceres fra 15 til 5 pct. frem mod 2020. Nu må tiden være kommet til lavere arveskat for også ”almindelige” danskere. Her er arveafgiften fortsat på 15 pct. Arveafgiften er en ekstra skat på opsparing. Den del af arven der er tilsigtet (man prioriterer bevidst at efterlade arv til børn) er naturligvis en opsparing. Men denne del af opsparingen bliver mindre attraktiv af arveafgiften.

Reduktionen i arveafgiften (fra 15 til 5 pct.) ved generationsskifte ved familieejede virksomheder giver en tilskyndelse til at overlade virksomheden til børnene, da arveskatten i det tilfælde kun udgør 5 pct. Hvis virksomheden blev solgt til andre end børnene ville arveskatten derimod udgøre 15 pct. Dette er en uhensigtsmæssig asymmetri, der kan nedbringes ved også at reducere arveskatten for almindelige mennesker (fra de nuværende 15 pct).

I forvejen har Danmark nogle af de højeste samlede kapitalskatter i OECD. Aktionærskatten og beskatningen af positiv nettokapitalindkomst (renteindtægter) udgør 42 pct. Det er blandt de højeste satser i OECD. Når flittige og sparsommelige danskere har betalt en høj ”renteskat” gennem livet er det ikke hensigtsmæssigt, at der skal betales en ny omgang skat (arveafgift), når man vil levere sin opsparing videre til sine børn.

Man kan også kalde arveafgiften for en trippel-beskatning. Først betaler man indkomstskat af sin løn. Dernæst betaler man skat af renterne på sin opsparing. Og når man afgår ved døden, skal der betales skat en tredje gang, når ens opsparing skal videregives til børnene. En lavere arveafgift vil gøre det mere attraktivt at spare op.

Arveafgiften ventes at indbringe 3,6 mia. kr. i 2018. Den kan lettes ved at nedbringe satsen på 15 pct. eller ved at øge den skattefrie bundgrænse på 289.000 kr. Frem mod 2025 er der et råderum på 27 mia. kr. til fri disposition. Pengene skal enten bruges på lavere skatter eller på højere offentlige udgifter. Samtidig er der holdbarhed på de offentlige finanser. Hvis politikerne prioriterer det, er der rigeligt råderum til at lette arveafgiften. Og det vil styrke opsparingen i Danmark.